Jean-Pascal Lacoste, son couple a été menacé à cause de Sylvie Tellier : lourdes accusations

Ce n'est pas en 2021 que Jean-Pascal Lacoste et Sylvie Tellier devraient se réconcilier. Lundi 4 janvier, l'ancien candidat de la Star Academy (saison 1, en 2001) était invité dans l'émission d'Evelyne Thomas sur Non Stop People. Et il n'a une fois de plus pas été tendre avec sa belle-soeur.

Le fiancé de Delphine Tellier est revenu sur l'origine de sa rancoeur envers la directrice générale de la société Miss France : "Quand j'ai rencontré Delphine, elle lui a dit : 'Il ne faut surtout pas que tu sortes avec quelqu'un de la télé' alors que je ne la connais pas et je ne la connais toujours pas. Je n'aime pas qu'on juge les gens si on ne les connaît pas." Jean-Pascal Lacoste a ensuite fait savoir qu'il n'aimait pas comment Sylvie Tellier gérait les Miss France. "C'est 1940 encore les Miss France. J'aimerais bien qu'on voit des femmes au naturel (...) Il y a un moment, il faut évoluer. Le problème, c'est que je dis les choses. Et je dis souvent ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Je n'entends que des trucs du genre : 'Sylvie Tellier ceci, cela.' Dites-le !", a poursuivi l'agitateur de 42 ans.

Selon Jean-Pascal Lacoste, Sylvie Tellier a "failli mettre [son] couple en péril en disant à [son] beau-père : 'Il ne faut pas être avec des gens de la télé'". "La télé, ça l'a fait bouffer quand même, donc il ne faut pas qu'elle s'en plaigne. C'est juste cette attitude qui m'a un peu gonflé. J'ai tout fait pour un peu l'énerver, ça l'énerve. Je lui ai fait un petit texto en lui disant : 'Si tu veux, on boit un café. Même si on ne s'aime pas après, au moins qu'on se voit (...) Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas, mais au moins, on s'est vu'", a-t-il souligné. On ne sait pas si son message est resté sans réponse. Mais il n'a pas manqué de préciser que sa rivale n'est pas "quelqu'un de foncièrement gentil" et que la situation a blessé Delphine. Il lui a tout de même laissé une porte ouverte en assurant qu'il n'était pas fermé à une rencontre et que si cela se passait bien, il reconnaîtrait ses torts. Reste à savoir si la blonde de 42 ans la franchira.

Le 3 décembre 2020, elle n'avait en tout cas pas caché qu'elle était lassée par les multiples attaques de son beau-frère. "Déjà, je ne connais pas cette personne. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais eu au téléphone. A priori, depuis la rentrée, toutes ses attaques lui ont permis d'être très présent dans un programme sur C8. Bon...", avait-elle notamment confié sur les ondes de Sud Radio.