Sylvie Tellier hypocrite ? Sa soeur Delphine la tacle sévèrement

Depuis septembre 2020, le torchon brûle publiquement entre Jean-Pascal Lacoste et Sylvie Tellier. L'ancien candidat de la Star Academy (saison 1, en 2001) avait révélé lors d'un passage sur Radio VL que les relations entre la directrice générale du comité Miss France et lui étaient tendues. Depuis, il n'hésite pas à s'en prendre à elle dans Touche pas à mon poste, où il officie en tant que chroniqueur, ou lors d'interviews. De passage dans l'émission de Cyril Hanouna jeudi 7 janvier 2021, Sylvie Tellier a évoqué le sujet, alors que son beau-frère était absent.

Après avoir interrogé Amandine Petit (Miss France 2021) sur sa vie amoureuse ou la polémique dont elle a fait l'objet, Cyril Hanouna s'est tourné vers la blonde de 42 ans pour, notamment, évoquer subtilement sa brouille avec Jean-Pascal Lacoste. "Je voudrais dire que Sylvie, c'est quelqu'un qui a énormément de coeur. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent que vous ne montrez pas trop vos sentiments, que vous êtes assez froide. Mais je vous le dis, elle a énormément de coeur. On a appris à se connaître, et c'est quelqu'un qui est à fond dans son truc et qui aime les Miss", a-t-il rapidement confié. Des paroles qui ont beaucoup touché son invitée. "Merci, je pense que tu t'es rendu compte que j'étais sensible quand on attaquait ma famille, surtout quand on disait des bêtises", a-t-elle répondu.

Sylvie Tellier fait un pas vers Jean-Pascal, sa soeur la descend

Toutefois, Sylvie Tellier a fait un pas vers Jean-Pascal en déclarant ensuite : "J'embrasse ma maman, j'embrasse mes beaux-frères, qui se reconnaîtront." La venue de sa soeur sur le plateau n'a en tout cas pas plu à Delphine Tellier. En story, elle a partagé une photo de Miss France 2002 dans TPMP. Et elle l'a légendée : "Et vive l'hypocrisie. Ça commence à légèrement m'énerver. Sérieusement, ça critique ce type d'émissions, mais pour faire la parade de sa Miss, là ça y va."

De son côté, Jean-Pascal Lacoste a fait une belle déclaration à ses proches, mais n'a pas manqué d'évoquer les personnes qui s'en prennent à lui. Un pied de nez à Sylvie Tellier ? "Je suis le plus chanceux. De part mon parcours, mes choix, ma femme d'amour qui est extraordinaire @delphine_tellier, ma maman, mon papa qui regarde d'en haut, mon frérot que j'aime, nos enfants, mes beaux-parents, les copains @cyrilhanouna, Nico, Fred, Kiki etc.. en gros 'la famille'. La vie réserve souvent des difficultés, des obstacles et des personnes qui veulent vous descendre. Le noyau dur de la vie : la famille, nous permet d'avancer, d'atteindre nos objectifs. C'est aussi grâce à vous qui est toujours là de part un petit message, une vidéo depuis toutes ces années que j'avance. Je voulais juste vous dire un grand merci. C'est pas grand chose mais j'y tiens. Je vous aime. Vive la vie. Que du bon pour toutes les années à venir ainsi que celle ci", peut-on lire en légende d'une photo de Delphine et lui.