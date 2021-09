Jean-Pascal Lacoste : Rare photo de son fils Maverick, il a bien grandi !

Les sommes gagnées lors de sa participation à la Star Academy (saison 1, en 2001), son couple avec la belle Delphine Tellier, sa relation conflictuelle avec sa célèbre belle-soeur Sylvie Tellier, son ex-compagne Jenifer... Jean-Pascal Lacoste se livre sans tabou, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) face à Cyril Hanouna, en interview ou sur les réseaux sociaux. Toutefois, ses enfants Kylie (13 ans) et Maverick (9 ans), il fait tout pour les préserver. Dimanche 19 septembre 2021, en story sur Instagram, l'interprète du tube L'Agitateur fait une petite entorse à ses propres règles...

Les plus de 62 600 followers de Jean-Pascal Lacoste ont eu la chance de découvrir le visage de l'adorable Maverick sur le réseau social de partage d'images. En effet, le chroniqueur télé partage une rare photo de son garçon. Le jeune brun au joli teint doré apparaît de profil, un sweat gris de la marque Levis sur le dos et un casque blanc sur les oreilles, celui de son cher papa ! "Quand le fiston te pique ton casque", lance Jean-Pascal Lacoste, amusé.

Une apparition exceptionnelle de Maverick sur les réseaux sociaux ! La dernière fois que les internautes ont vu la bouille du jeune homme, c'était en 2017. En décembre, l'ancien chanteur avait publié une adorable photo de son fils, alors âgé de 5 ans à ce moment, prenant la pose fièrement devant un joli dessin mural représentant un palmier géant ainsi que des animaux de la savane. "Maverick grandit trop vite... Bravo fiston on t'aime ! Papa, Delphine et Kylie sont fiers de toi #mondieuqueletempspassevite #petitairmalicieux #jolipalmier #vivelesvacancesdenoel", écrivait l'heureux papa en légende. Et à l'époque déjà, les fidèles abonnés de Jean-Pascal Lacoste avaient noté une belle ressemblance père/fils.

Rappelons que Kylie et Maverick sont nés des amours du charmant brun avec une américaine prénommée Jennifer. Le couple s'était marié en 2007 avant de finalement se séparer en 2016. Depuis, Jean-Pascal Lacoste file le parfait amour avec sa belle Delphine Tellier, avec qui il prépare un mariage. Les amoureux envisagent même un bébé, le premier ensemble...