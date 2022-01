"C'est une image..." : Sylvie Tellier attaquée, sa soeur Delphine prend la parole !

La querelle entre Jean-Pascal Lacoste et sa belle-soeur Sylvie Tellier touche désormais toute la famille. En effet, les relations entre la directrice générale de la société Miss France et sa soeur Delphine Tellier se sont également détériorées. Toutefois, les liens du sang priment parfois. Les internautes le remarquent ce vendredi 7 janvier 2022, sur les réseaux sociaux.

En story sur Instagram, la future épouse du célèbre Agitateur de la Star Academy (saison 1, en 2001) se lance dans une session questions/réponses avec ses plus de 22 000 fidèles abonnés. L'occasion pour certains de taper sur Sylvie Tellier. " Je te trouve très sympathique contrairement à l'une de tes soeurs qui est très hautaine", peut-on lire. Un message qui complimente Delphine Tellier mais égratigne la réputation de l'ancienne reine de beauté, ici jugée comme arrogante. Face à ce tacle, la compagne de Jean-Pascal Lacoste répond par des bisous, et pas uniquement. "Mais malgré ce qui se passe entre nous, c'est une image. En vrai, elle n'est pas comme ça", écrit-elle. Une manière de défendre sa demi-soeur, qu'importent les engueulades de famille.

Car, rappelons-le, entre les deux soeurs, la guerre est pourtant déclarée. Début décembre 2021, toujours sur le réseau social de partage d'images, lors d'un live avec son amoureux, Delphine Tellier a été interrogée sur ses rapports avec Sylvie Tellier. "Il n'y a rien à dire car il n'y a pas de relation", avait-elle lâché. Et alors qu'un internaute estimait qu'elle ne devait pas prendre part à la mésentente entre sa demi-soeur et son conjoint, Delphine Tellier avait expliqué qu'il y avait "aussi des désaccords avec [elle]", sans apporter d'autres informations sur le sujet.

De son côté, après des mois de brouille à distance – Jean-Pascal Lacoste et Sylvie Tellier ne se sont jamais rencontrés – le papa de Kylie (13 ans) et Maverick (9 ans), tous les deux nés de ses amours avec une américaine se montre moins virulent. "Franchement, on se marie le 25 juin 2022 avec Delphine, on lui enverra le faire-part, avait-il annoncé en novembre dernier dans L'Instant de luxe. Si elle vient et que tout va bien, c'est avec grand plaisir. Voilà, qu'on se rencontre. Et puis après on n'est pas obligé de s'apprécier, mais au moins on se sera vu." Tout n'est donc pas perdu...