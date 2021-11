"Ça ne m'empêche pas de dormir, mais..." : Jean-Pascal Lacoste cash sur sa belle-soeur Sylvie Tellier

Entre Jean-Pascal Lacoste et sa belle-soeur Sylvie Tellier, ce n'est pas le grand amour. L'ancien candidat de la Star Academy file le parfait amour avec Delphine Tellier, la demi-soeur de l'ex-Miss France. Et alors que le couple prépare son mariage, prévu pour le 25 juin 2022, Sylvie Tellier n'était, aux dernières nouvelles, pas la bienvenue. Mercredi 17 novembre 2021, dans L'Instant de Luxe sur Télé Star Play, Jean-Pascal Lacoste s'explique.

"On ne s'est toujours pas rencontré, mais ce n'est pas grave... Ce sont des histoires de famille, voilà, des trucs comme ça, on ne se connaît pas mais ça ne m'empêche pas de dormir. Elle fait sa vie, je fais la mienne, je m'en fous !", lâche d'abord l'ex-amoureux de Jenifer au château de Dammarie-les-Lys. Mais ces relations tendues laisseront peut-être place à un apaisement à l'approche du grand jour. "Franchement, on se marie l'année prochaine, avec Delphine, le 25 juin, on lui enverra le faire-part, annonce Jean-Pascal Lacoste. Si elle vient et que tout va bien, c'est avec grand plaisir. Voilà, qu'on se rencontre. Et puis après on n'est pas obligé de s'apprécier, mais au moins on se sera vu."

Un revirement de situation ! En effet, en octobre 2020, sur le plateau de Touche pas à mon poste où il officie comme chroniqueur, le chanteur du titre L'Agitateur assurait que Sylvie Tellier "ne sera pas invitée au mariage". "Moi, je n'en veux pas !", avait-il déclaré. Si Jean-Pascal Lacoste a changé d'avis, c'est surtout pour faire plaisir à son futur beau-père. "C'est pour son papa que c'est plus important, parce que ça reste quand même ses filles", indique-t-il à Jordan De Luxe.

Rappelons que l'origine de la brouille date du temps où Delphine Tellier et Jean-Pascal Lacoste commençaient à se fréquenter. "Ça a été compliqué, parce que quand j'ai rencontré Delphine, apparemment Sylvie Tellier lui a demandé de faire un choix entre elle ou moi, car il ne fallait pas sortir avec des gens de la télé... Ce qui est quand même fou !", s'insurge-t-il. De son côté, Delphine Tellier est déjà adoptée par les proches de son compagnon. En effet, elle s'affiche même très complice avec ses enfants Kylie (13 ans) et Maverick (9 ans), nés des amours passées de Jean-Pascal Lacoste avec l'Américaine Jennifer.

En espérant que la petite famille soit réunie pour célébrer l'amour en juin prochain, lors du mariage du couple.