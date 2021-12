Sylvie Tellier et sa soeur Delphine en froid : la compagne de Jean-Pascal Lacoste balance

Jean-Pascal Lacoste et sa compagne Delphine Tellier filent le parfait amour. Mais si tout va pour le mieux pour le couple, l'ancien candidat de la Star Academy ne s'entend pas avec un membre de sa belle-famille, et pas des moindres. Avec sa belle-soeur Sylvie Tellier, ça ne passe pas. Et il n'est visiblement pas le seul à ne pas s'entendre avec la directrice générale de la société Miss France...

C'est entre les deux soeurs que la guerre est déclarée ! Delphine Tellier l'a elle-même confirmé ce jeudi 2 décembre 2021 lors d'un live avec son amoureux sur Instagram. Alors que les internautes lui demandaient si Sylvie Tellier serait invitée à son mariage avec Jean-Pascal Lacoste, la jolie blonde a indiqué que les faire-parts n'avaient pas encore été envoyés. Puis, interrogée plus en détails sur ses rapports avec l'ex-reine de beauté, Delphine Tellier s'est montrée claire. "Il n'y a rien à dire car il n'y a pas de relation", indique-t-elle. Et alors qu'un follower fait remarquer qu'il pensait que la mésentente ne concernait que sa soeur et son compagnon, la belle indique qu'il y "aussi des désaccords avec [elle]" sans toutefois donner plus d'informations.

Sylvie Tellier au mariage de sa soeur et Jean-Pascal Lacoste ?

Une révélation qui expliquerait alors que Jean-Pascal Lacoste et Sylvie Tellier ne se soient toujours pas rencontrés. "Mais ce n'est pas grave, indiquait-il le 17 novembre 2021 au micro de Jordan de Luxe dans L'Instant de Luxe. Ce sont des histoires de famille (...). On ne se connaît pas mais ça ne m'empêche pas de dormir. Elle fait sa vie, je fais la mienne, je m'en fous !" Mais s'il y a bien un homme peiné dans cette affaire, c'est le père de Delphine et Sylvie Tellier. Lui espère voir ses filles réunies en juin prochain, pour le mariage de Jean-Pascal Lacoste et sa belle Delphine Tellier. Et ce souhait sera peut-être réalisé ! "On lui enverra le faire-part. Si elle vient et que tout va bien, c'est avec grand plaisir. Voilà, qu'on se rencontre. Et puis après on n'est pas obligé de s'apprécier, mais au moins on se sera vu", avait conclu l'ex-amoureux de Jenifer.

Rappelons que la brouille date du temps où le couple commençait tout juste à se fréquenter. "Ça a été compliqué, parce que quand j'ai rencontré Delphine, apparemment Sylvie Tellier lui a demandé de faire un choix entre elle ou moi, car il ne fallait pas sortir avec des gens de la télé... Ce qui est quand même fou !", avait déclaré Jean-Pascal Lacoste. Peut-être que cette histoire ne sera finalement qu'un lointain souvenir et que la petite famille s'affichera tout sourire au mariage du couple dans quelques mois !