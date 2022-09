Star Academy, le château de Dammarie-les-Lys délabré : des images dévoilées avant le grand retour de l'émission

Au début des années 2000, TF1 a lancé la Star Academy, télé-crochet sous forme de concours musical. Très vite, le programme connait un succès fou. Jenifer, Grégory Lemarchal, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé... Le show a permis de révéler bien des talents. Mais, malheureusement, l'aventure s'est arrêtée après huit saisons sur la chaîne. Dès samedi 15 octobre 2022, TF1 lancera une nouvelle édition, 14 ans après la disparition de l'émission de nos écrans.

C'est l'entrepreneur et producteur Michael Goldman, accessoirement fils du célèbre chanteur Jean-Jacques Goldman, qui officie comme directeur. A l'animation, les fidèles téléspectateurs déjà très impatients retrouveront l'historique Nikos Aliagas. Autre repère qui ne changera pas : le tournage se déroulera au château de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), le même qui avait déjà abrité les précédentes saisons. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts... et le lieu est loin d'avoir été entretenu. Sur Instagram mardi 27 septembre 2022, l'animateur phare de la Star Academy partage en effet quelques images du château des Vives-Eaux, comme d'autres l'appellent. Murs défraichis, tags pas effacés, de la peinture qui s'effrite, des bâches au sol... En bref, cet endroit magique est un véritable chantier. Mais que les fans se rassurent : la production est en pleine rénovation ! "La @staracademyTF1 est de retour et le château fait peau neuve pour accueillir une nouvelle promotion et un nouveau corps professoral... Rendez-vous le 15 octobre à 21:00 sur @TF1. Ça me fait tout drôle", lance Nikos Aliagas en légende.