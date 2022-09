Star Academy : Le visage d'une candidate de la nouvelle promotion révélé, un piège bien élaboré !

Ce vendredi 16 septembre, à l'occasion du deuxième prime de cette douzième saison de Danse avec les stars, Nikos Aliagas a fait une apparition surprise sur le plateau de l'émission. Le présentateur de The Voice est venu choisir puis annoncer à une jeune femme qu'elle allait intégrer la nouvelle promotion de la Star Academy. Il s'agit d'Enola. Elle a été piégée par la production de TF1 grâce à la complicité de ses proches alors qu'elle pensait être simplement venue assister à un tournage de DALS. Une scène inédite, marquée par un crossover (rencontre entre deux programmes) de haute volée et qui fait surtout office d'une piqûre de rappel aux téléspectateurs par rapport au retour de la Star Academy sur la chaîne à partir du mois d'octobre.

Un retour en trombe

Une émission qui sera bien évidemment présentée par Nikos Aliagas, comme à l'époque, mais cette fois-ci dirigée par Michael, le fils de Jean-Jacques Goldman. Enola a donc été choisie pour participer à ce programme culte. La production boucle en ce moment le casting de cette nouvelle promotion - après avoir notamment lancé des recherches de nouveaux candidats sur le réseau social TikTok - ce qui explique cette sélection en direct de DALS. Enola fera donc prochainement son entrée dans le célèbre château de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) aux côtés des autres candidats.

Une scène qui a dû rappeler beaucoup de souvenirs à Billy Crawford ancien candidat phare de la Star Academy et désormais membre de Danse avec les stars avec sa partenaire Fauve Hautot qui n'est autre que la tenante du titre. Pour rappel, la Star Academy fera son retour en octobre dans son format d'origine, avec une émission quotidienne et une grande soirée hebdomadaire, tout en se déclinant en ligne sur la plateforme MyTF1 et les réseaux sociaux. Ce télé-crochet culte qui a révélé Grégory Lemarchal, Nolwenn Leroy ou encore Jenifer s'installera sur la Une vers 17h30, sur la case occupée par le programme de docu-réalité Familles nombreuses, la vie en XXL, avant les feuilletons quotidiens Ici tout commence et Demain nous appartient.