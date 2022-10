Star Academy : La liste des candidats, les nouveaux professeurs et les artistes attendus cette année

Du côté des garçons, Ahcène, 20 ans, est originaire de Charleville-Mézières et est spécialisé dans le chant lyrique. Né à Tahiti, Cenzo est âgé de 22 ans et est passionné par la danse et le chant.

Chris Camalon vit à Aix-en-Provence. Il a confié que ses points faibles étaient le théâtre et le sport. Pourtant, il a participé à l'étape finale des présélections de X Factor en Angleterre en 2016. Fait surprenant, il est passé dans Touche pas à mon poste en chantant un titre en live avec le groupe Hope'And en 2019.

Julien (20 ans), originaire de Toulon, mais aussi Louis (20 ans) pour qui "la Star Academy a toujours eu une place particulière" font aussi partie du casting. Enfin, les téléspectateurs découvriront Stanislas (24 ans), breton talentueux pour le chant et la danse.

7 nouveaux professeurs

Pour leur enseigner tous les rudiments de la télévision et les préparer aux primes, les élèves feront confiance à Lucie Bernardoni et Marlène Schaff, qui avait participé à la deuxième saison de The Voice.