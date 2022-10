Star Academy : Les premiers nommés de la saison annoncés après des évaluations décevantes

Le samedi 15 octobre était une date événement. TF1 et Nikos Aliagas ont relancé la Star Academy, 21 ans après la diffusion de la toute première saison remportée par Jenifer. Ce sont treize nouveaux élèves qui espèrent désormais avoir le même parcours que la chanteuse. Cela ne fait quelques jours qu'ils ont investi le célèbre château Dammarie-les-Lys et les voilà déjà soumis aux cours intensifs de leurs professeurs. Ce mercredi 19 octobre 2022, la pression est même montée d'un cran avec les premières évaluations de la saison. Un moment très important puisqu'il devait définir les trois nommés de la semaine. Ces derniers se retrouveront alors en danger samedi soir prochain, lors du prime éliminatoire en direct.

Tous devaient interpréter une chanson de leur choix et danser sur une autre. À l'issue de chacun des passages, dont celui de Léa qui s'est révélé très compliqué, le directeur de l'école Michaël Goldman et le reste des professeurs se sont mis d'accord sur les nommés. C'est à la fin de la quotidienne de ce mercredi 19 octobre que le fils de Jean-Jacques Goldman est venu annoncer la nouvelle. "Un petit message général pour tous : déjà, bravo !", a-t-il d'abord commencer. Et de continuer : "On y va, les nommés de la semaine sont : Amisse, Ahcène et Julien".

Il est complètement passé à côté du texte de la chanson

La jeune Amisse n'a pas convaincu en interprétant le titre Envole-Moi de Jean-Jacques Goldman au piano, tout comme Ahcène qui avait misé sur Je suis un homme de Zazie. "J'ai eu plus accès à lui avec la chorégraphie que sur le chant. C'est mon premier casse-tête, j'ai du mal à avoir accès à lui sur le chant et le fait qu'il soit complètement passé à côté du texte de la chanson m'explique aussi ça", a jugé Michaël Goldman après sa prestation. Un sentiment partagé par la professeure en expression scénique, Laure Balon : "Les quatre premières phrases, les faire en souriant, je n'ai pas compris. Ça, ça m'a gênée".

De son côté, l'élève Julien avait tenté de faire bonne impression sur You and I de Stevie Wonder. Mais là encore, le jury n'a pas été séduit. Il a même été déçu de son manque d'implication. "Il est tellement apeuré qu'il n'arrivait même pas à rester à l'intérieur de lui, il ne comprend pas les mots. Il n'arrive pas à rester concentré deux phrases et après il y a un rire, il est dissipé", a regretté Laure Balon.

Ahcène, Amisse et Julien sont tous les trois sur la sellette samedi soir et ce sont les votes du public qui détermineront lequel d'entre eux sera éliminé de l'aventure définitivement.