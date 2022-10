Star Academy : Une candidate craque complètement pendant son évaluation et finit en larmes

En attendant le nouveau prime de la Star Academy samedi 22 octobre au soir, à l'issu duquel l'un des 13 élèves se fera définitivement éliminer, les téléspectateurs peuvent suivre leurs préparations chaque soir avec la quotidienne. Et ce mercredi 19 octobre était un grand jour pour les chanteurs amateurs puisqu'ils passaient leurs toutes premières évaluations.

Face au corps professoral composé du directeur Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman, le danseur Yanis Marshall, la professeure de chant Adeline Toniutti, l'experte en expression scénique Laure Balon et le prof de théâtre Pierre de Brauer. Chacun des candidats avaient pour mission d'interpréter une chanson sur le titre de leur choix, ainsi qu'une chorégraphie parmi deux options. Le jeune et sensible Louis a choisi de performer sur Kid d'Eddy de Pretto, dont les paroles sont très symboliques pour lui. Et cela s'est ressenti tant il a ému les juges mais aussi ses camarades, et plus particulièrement Léa.

La parisienne de 24 ans, qui s'est déjà fait réprimander à plusieurs reprises, a été bouleversée par sa prestation. "Quand je vois Louis chanter, ça me rappelle des choses dont je n'ai pas envie de me rappeler. Plein de petits soucis d'ados et j'ai comme l'impression qu'il appuie sur des boutons qu'il ne faut pas toucher. Et je n'arrive pas à contrôler ce qu'il se passe dans mon corps, dans ma tête", a-t-elle expliqué au confessionnel. C'est la raison pour laquelle elle s'est mise à fondre en larmes. "Je n'arriverais pas à me contrôler. Je n'y arriverais pas. Comment tu t'es exprimé, c'est comme si tu avais sorti un truc et donc là je n'y arrive plus", a-t-elle eu du mal à articuler à Louis.

Léa dans l'incapacité de passer son évaluation

Problème, il était l'heure pour Léa de se présenter devant ses professeurs et malheureusement, elle n'était toujours pas remise des ses émotions. Ainsi, elle a encore une fois été soumise à une forte crise de larmes. "Je n'arrive pas à contrôler mes émotions, je pensais que j'allais passer la dernière", leur a-t-elle expliqué. Sensible à son état, Laure Boulon lui a conseillé de revenir plus tard. "Rassemble toi et quand tu reviens, tu es avec toi-même", lui a-t-elle déclaré.

De retour au château, Léa a réussi à se calmer et en a profité pour partager un tête à tête à coeur ouvert avec Louis. "Personne n'arrive à me faire pleurer, je ne pleure pas ! Moi, j'ai ma carapace, je ne suis pas censée me mettre à poil devant les gens. Toute ma vie, j'ai ma carapace et jamais je ne suis comme ça mais là tu m'as atteint. Je suis encore choquée de moi. Je me découvre en fait", s'est-elle rendue compte. "D'un côté, je suis hyper mal à l'aise d'avoir fait pleurer Léa mais d'un autre je suis content d'avoir réussi à débloquer quelque chose chez elle et que j'arrive à toucher les gens quand je chante", de son côté conclu Louis après coup. Plus tard, Léa a pu passer plus sereinement son évaluation.