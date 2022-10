Star Academy : Une candidate déjà recadrée par trois professeurs, premières tensions au château

Le samedi 15 octobre était un grand jour pour TF1. La chaîne a fait revivre la Star Academy, plus de 20 ans après la diffusion de la toute première saison. Au cours de la soirée en direct présentée par Nikos Aliagas, les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir les 13 nouveaux élèves du château Dammarie-les-Lys qui vont se battre pour tenter d'avoir le même parcours que de précédents gagnants comme Jenifer, Nolwenn Leroy ou encore Elodie Frégé. Parmi eux, la parisienne de 24 ans, Léa, qui se présente déjà comme une forte tête.

Celle qui dans son portrait confiait "ne pas supporter l'autorité" l'a bien prouvé en seulement deux jours de cours ! En effet, il ne lui aura fallu que quelques heures pour se faire remarquer - et être réprimandée - par trois professeurs. Ce lundi 17 octobre, elle a notamment agacé l'experte en expression scénique, Laure Balon. Alors que cette dernière souhaitait apprendre à ses élèves la gestion du stress lors d'une performance, Léa n'a pas su faire preuve de détermination. "J'arrive pas", a-t-elle lâché face à l'exercice de sa prof qui consistait à ne pas sourire. Ni une ni deux, Laure Balon a recadré : "Alors, je ne veux pas entendre : 'Je n'y arrive pas, je ne le sens pas'. Ça, c'est dehors".

Léa évincée d'un cours

Les ennuis se sont poursuivis pour Léa lors de son premier cours de danse avec Yanis Marshall. Alors qu'il dévoilait les pas de sa chorégraphie, il a surpris la jeune femme en train de bailler. Ce qui a eu vite fait de le faire bondir. "Baille-moi dans la tête si tu veux la prochaine fois ! C'est super malpoli en vrai, on ne te l'a jamais dit ? Quand tu es dans un cours, ça fait un peu comme si tu te faisais chier", lui a-t-il adressé très remonté. Une réaction que n'a pas tellement comprise la principale intéressée. "Comment il l'a dit ! Je me suis sentie comme une meuf de la street qui n'a pas eu d'éducation. (...) Tu ne peux pas contrôler un bâillement", s'est désolée Léa après le cours.

Comme jamais deux sans trois, la fan de Beyoncé s'est également retrouvée dans le viseur de Marlène Schaff, la répétitrice. Dans le live disponible sur MYTF1 Max, il a été possible d'assister à son éviction de la séance après qu'elle se soit moquée de la prestation de sa camarade Tiana sur le tube de Lewis Capaldi, qui sera présente samedi soir, Someone you loved. Avec Carla, Léa n'a en effet pas su retenir son fou rire en entendant l'accent anglais de la benjamine de la saison. Marlène Schaff leur a alors demandé de quitter sa classe : "Carla et Léa, allez dans la cuisine boire un verre d'eau s'il vous plait, allez boire un verre d'eau !". "C'est la fatigue, ça m'a fait trop rire, parce qu'elle était à fond", s'est défendue Léa après coup, admettant ne pas avoir fait beaucoup mieux : "Moi c'était catastrophique".

Lors des évaluations de la semaine, Léa a fini par craquer et a même envisagé de quitter l'aventure.