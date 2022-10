Enola (Star Academy) très énervée par les commentaires des profs : sa réaction ne passe pas du tout !

Le 15 octobre 2022, les téléspectateurs de TF1 ont eu le plaisir de découvrir le lancement de la nouvelle saison de la Star Academy. Les 13 nouveaux élèves ont été présentés au public, ainsi que les nouveaux professeurs. Tous ont ensuite fait leurs premiers pas au château de Dammarie-les-Lys. Dès le lendemain, les cours ont commencé et mardi ont eu lieu les évaluations à l'issue desquelles trois candidats ont été nominés. Bien qu'Enola n'en fassent pas partie, elle a vu rouge !

Ce jeudi 20 octobre, TF1 a diffusé une nouvelle quotidienne de la Star Academy. Ainsi, les téléspectateurs ont découvert que ce sont Amisse, Ahcène et Julien qui sont sur la sellette pour cette première semaine de compétition. Chacun devra ainsi défendre sa place lors du prochain prime afin de ne pas être éliminés de la compétition. Si le directeur Michael Goldman a dit à chacun ce qui leur avait été reprochés à l'issue de leurs prestations lors des évaluations, les autres ont découvert les commentaires des membres du jury sur un tableau. Et Enola a eu bien du mal à digérer l'une des critiques.

"Quitte ta culture des comédies musicales pour mieux les retrouver une fois ton talent assumé", a notamment écrit la professeure de chant Adeline Toniutti (dont l'origine de l'accident qu'elle a connu a été dévoilé). La jeune femme n'a pas caché son agacement puisqu'elle a très vite lancé : "'Quitte ta culture" okay quand tu l'as fait deux ou trois fois, mais pas quand tu l'as fait une fois. Ca me saoule. Je ne comprends pas en fait. Je fais le taff comme tout le monde. Si je peux me permettre tous les exercices, je les réussis. (...) 'Carla super présence, dynamique, toujours partante, il faut continuer sur cette voie'. Je ne vois pas en quoi je suis en-dessous de Carla. Whatever. Je vais aller chercher un carnet pour tout noter mais je ne comprends pas."

"Je suis saoulée des commentaires des professeurs parce que je ne les trouve pas du tout positifs. Je suis déçue. Je pensais avoir plutôt bien réussi et sur le coup, mon ego en prend un coup", a-t-elle ensuite confié en salle d'interview. Sur Twitter, les internautes étaient tout aussi "saoulés" par le comportement de la candidate et ne se sont pas gênés pour le faire savoir. "Mais alors j'aime pas Carla, mais Enola tu te prends pour qui", "Enola elle se croit trop au dessus des autres par contre", "Enola faut accepter la critique hein, ce caractère de non remise en question c'est hyper agaçant", "Euh Enola détend toi, t'es même pas nominée", a-t-on notamment pu lire.