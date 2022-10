Adeline Toniutti (Star Academy) victime d'un grave accident : images impressionnantes de sa longue reconstruction...

La vidéo, disponible sur YouTube s'ouvre sur des images d'Adeline Tonniutti à l'hôpital, en salle de réveil. On peut donc la voir allongée, encore dans le gaz. Ses mouvements sont lents et elle peine à respirer, malgré le masque à oxygène qu'on lui a vite placé. "Il y a vingt-six mois, j'ai été victime d'un accident ménager qui a brisé ma voix", explique-t-elle lors de l'interview réalisée alors qu'elle était remise sur pied. Elle avait également précisé qu'elle avait été contrainte d'arrêter de travailler durant plusieurs mois avant que des images de l'une de ses opérations ne soient dévoilées (âmes sensibles, s'abstenir !).

En tout, elle en a eu quatre tant son "cas était difficile". "On a d'abord dû faire des injections de cortisone dans mes cordes vocales, les cautériser aussi parce qu'elles avaient été brûlées. Quand je suis tombée malade, on a mis plusieurs semaines à comprendre ce qu'il m'arrivait. Je présentais une sorte de laryngite aigue. Il y avait tellement de mucosités qu'on ne voyait pas trop ce qu'il y avait sur mes cordes vocales. Plusieurs médecins ont essayé de me diagnostiquer et quand on m'a diagnostiquée, je me suis dit que j'allais être opérée. Mais très peu de chirurgiens acceptaient le défi parce que c'était compliqué et bien trop grave", précise-t-elle. Mais la situation était alarmante puisque sa santé se dégradait au fil des jours. Un médecin de Lyon a heureusement accepté son cas et a opéré ses "kystes ouverts". Une opération "très lourde". Ne pouvant plus aller sur scène, elle a créé son centre CALYP (Centre d'Art Lyrique de Paris) pour donner des cours ou faire des séances de rééducation vocale. Et après "vingt-six mois de galères", elle allait mieux.

Adeline Toniutti face à Faustine Bollaert

Adeline Toniutti avait également accepté de se confier sur sa grosse épreuve dans Ca commence aujourd'hui, en 2020. L'occasion de découvrir qu'elle a eu les voies respiratoires brûlées à cause d'un feu de cheminée. "Je me suis réveillée une nuit avec les glandes salivaires totalement asséchées. Je vomissais du sang", racontait-elle à Faustine Bollaert. Et de préciser que l'une de ses cordes vocales étaient coupées en deux.