Star Academy : Un candidat fait (déjà) pleurer ses camarades de promo, vive émotion

Comme il le précise, Louis n'a pas toujours été bien intégré et accepté auprès de tous : "J'ai beaucoup souffert du regard des gens. On m'a beaucoup critiqué en me disant que j'étais trop ou pas assez tout au long de ma vie sur plein de choses, et ça n'a pas forcément aidé à mon équilibre. Avec le temps, j'ai compris que je me suffisais comme j'étais. Je m'accepte comme je suis." Cette estime de lui, c'est grâce à ses parents et ses proches qu'il l'a gagnée : "Ma famille, c'est ma stabilité. On est toujours là les uns pour les autres, on s'aime et c'est pour la vie."

Ces propos ont fait pleurer le principal intéressé, très ému de revoir les images qu'il a tournées avant d'intégrer officiellement la Star Academy, mais pas que. La plupart des autres élèves de la promotion avaient eux aussi la larme à l'oeil lors du retour plateau en constatant le parcours et la sensibilité du jeune Louis. De quoi blufferNikos Aliagas, bouleversé par autant de bienveillance. La vague Louis ne s'est pas arrêtée là puisque sa prestation sur la chanson Un autre monde du groupe Téléphone a visiblement conquis tous les professeurs. Un élément déjà très prometteur qui pourrait d'ores et déjà se hisser dans les plus grands favoris.