20 ans de la Star Academy : TF1 a refusé d'inviter Georges-Alain

Émission culte des années 2000, la Star Academy a fait vibrer de nombreux téléspectateurs avec des candidats phares comme Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé, Emma Daumas et bien d'autres. Invités lors des primes consacrés à la célébration des 20 ans de la Star Ac' présentés par Nikos Aliagas, les anciens habitants du château de Dammarie-Les-Lys ont pu se retrouver et chanter à nouveau sur le plateau de TF1. Mais si presque tous les candidats ont été conviés à l'émission, d'autres n'ont en revanche pas eu cette chance. C'est notamment le cas de Georges-Alain Jones, candidat de la deuxième saison, qui n'a pas reçu le moindre carton d'invitation...

"J'ai harcelé la production pour qu'il soit là", avait pourtant confié Houcine au Parisien, très déçu que son ancien compagnon d'aventure ne fasse pas partie du show qui célèbre le vingtième anniversaire de la Star Academy. Alors, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles Georges-Alain a été snobé par TF1 ?

Une énorme casserole. En février 2020, l'ancien candidat de TF1 avait accusé l'émission d'être truquée. Au cours d'une interview avec le quotidien Aujourd'hui en France, l'ancien candidat de la Star Academy avait confié : "Maintenant, je peux l'avouer, tout était truqué ! J'avais découvert que c'est moi et Emma Daumas qui devions aller en finale. C'était décidé avant même l'émission ! J'ai pété les plombs et les producteurs ont organisé mon élimination en demi-finale car je les menaçais de tout balancer. Mon problème, c'est que j'étais plus vieux que les autres candidats et que j'avais compris les rouages". Des révélations qui avaient mis dans l'embarras Pascal Nègre, Alexia-Laroche Joubert mais aussi Jean-Pascal Lacoste qui avaient par la suite nié fermement toutes les accusations de George-Alain.