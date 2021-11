"C'était la Star Ac à perdre" : Sofiane balance sur la saison 4, "à part"...

"Chez nous, il n'y avait pas d'animosité, c'était ambiance colonie de vacances car on savait déjà qui allait gagner. "C'était la Star Ac' à perdre", a affirmé l'artiste de 39 ans, faisant allusion à son ami, le regretté Gregory Lemarchal, emporté par la mucoviscidose en 2007, peu après sa victoire. "J'étais sûr de perdre mais avec le sourire. Quand il gagne à la fin, on pleure sinon plus que lui parce que c'est une belle leçon de vie", a conclu l'ex-compagnon de Nabilla.

Sofiane Tadjine s'est également exprimé sur la relation amicale qu'il entretenait avec Gregory Lemarchal. "Ça a accroché avec Greg parce que je lui ai dit : 'Tu peux être malade si tu veux, tu peux être ce que tu veux, moi je n'en ai rien à foutre. Je chante mieux que toi, je suis plus beau que toi'. Il n'aimait pas les gens qui le prenaient dans le sens du poil". Il poursuit : "Il m'a apporté quelque chose et moi aussi. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec Greg tout nous séparait : moi j'étais le jeune de banlieue sauvageon et lui le petit jeune de Chambéry, moi j'étais les muscles et lui plutôt le cerveau. Mais il avait une force de vivre, il nous a appris plein de choses".