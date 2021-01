Sofiane (Star Academy) : Son fils est son sosie, photo bluffante et révélation d'un dossier

A l'occasion d'une interview pour Purepeople réalisée en février 2020, Sofiane Tadjine a révélé que Nikki et lui avaient rompu. L'arrivée de son fils a fragilisé son couple avec la jolie brune avait-il expliqué : "L'arrivée d'un bébé, c'est pas forcément facile dans la vie d'un couple. Il faut vraiment être très uni et très soudé et peut-être que si aujourd'hui on en est là, c'est peut-être qu'on ne l'était pas tant que ça." Malgré tout, il souhaitait rester en bons termes avec son ex pour le bien de Néo. "Le principal c'est qu'on a fait un très très beau bébé et qu'il est heureux. Là, il est avec sa maman. En tout cas, moi ça me donne une motivation pour réussir dans ma vie un peu plus. Avant j'étais quelqu'un de très égoïste, je le suis un petit peu moins. La vie de papa, c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse t'offrir. C'est quelque chose d'exceptionnel. Te réveiller le matin, ton fils te regarde changer la couche, le sourire d'un enfant, son odeur...", avait-il conclu.