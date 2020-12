Nabilla danse sur le tube de son ex Sofiane : déchaînée, elle fait le buzz

En 2012, Sofiane déclarait sa femme à sa chérie de l'époque Nabilla à travers une chanson. Des années plus tard, et alors que les ex ne sont plus en contact, la starlette s'est filmée en train de se déhancher sur le tube...

La chanson colle donc toujours à la peau de Sofiane, lui qui aurait aimé que sa carrière prenne un autre tournant. "J'ai mis du temps à accepter le buzz que j'avais fait à l'époque avec Nabilla, le morceau etc... En tant qu'artiste c'est vrai que ça m'a plutôt desservi. Ça a marché mais en tant qu'artiste ça m'a blessé. Je n'étais pas que ça, je chantais avant [il a participé à la Star Academy en 2004, avec la promotion de Grégory Lemarchal, NDLR]. Donc j'avais quelque chose à prouver", avait-il confié lors d'une interview pour Purepeople. Pas de regrets pour autant pour le papa de Néo (2 ans et demi) qui confiait "assumer complètement" cette période de sa vie. Une période qui s'est même révélée fructueuse puisqu'il a empoché une somme avoisinant les 100 000 euros. "Ça m'a permis de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Je pense que quelque part elle [Nabilla, NDLR] peut me dire merci aussi, même si elle ne le dira jamais", concluait-il à notre micro sur le sujet.

