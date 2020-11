Sofiane, l'ex de Nabilla, traité de "mongolien" par Thomas Vergara : "Frère, détends-toi..."

Interviewé par Sam Zirah, Sofiane est revenu sur une polémique lancée en 2019 lorsque Thomas Vergara l'avait insulté sur les réseaux sociaux. Sans doute un peu jaloux de l'ex de Nabilla, le papa de Milann s'était moqué de lui et plus particulièrement de son titre Dingue de toi sorti en 2012. "La honte ! Quel mongolien !" avait-il déclaré. Surpris de constater que l'ancien candidat de la Star Academy n'avait pas réagi ni répondu aux attaques de Thomas, Sam Zirah a tenté de savoir ce qu'il avait ressenti en découvrant cette vidéo.

Je l'ai mal pris !

"Pas de réaction ça veut tout dire. Je pourrais être méchant mais c'est pas dans mon tempérament. Je ne suis pas comme ça. (...) J'aurais pu répondre mais je pense que les gens savent ce que je pense..." Très calme, l'artiste a néanmoins confié avoir été touché par les remarques de Thomas : "Je l'ai mal pris ! J'ai 40 piges, je suis un bonhomme, on me traite de "mongolien" sur une histoire qui s'est passée depuis sept ou huit ans... Frère, détends-toi, tu me connais pas ! T'es marié avec une meuf qui est en place, t'as un joli bébé détends-toi quoi. Tu veux que je fasse quoi, comme les jeunes de maintenant qui partent en clash ? En vrai de vrai, ça ne m'intéresse même pas." Des paroles qui témoignent d'une grande maturité et qui ont été saluées par plusieurs internautes.

"Trop classe Sofiane ! Quel homme! Et quelle maturité !", "Sofiane je l'aime trop , il est trop modeste", "Sofiane intelligent et très loin de la médisance de Thomas le mari de Nabilla qui n'a rien fait de sa vie à part vivre au crochet de Nabilla." ont par exemple écrit certains abonnés de la chaîne YouTube de Sam Zirah.

Concernant ce fameux titre Dingue de toi, Sofiane a également révélé avoir empoché une coquette somme avoisinant les 100 000 euros. "Ça a bien marché pour l'époque, on a fait disque d'or ! Pour un morceau fait à la va-vite, j'appelle ça une banane. Mais par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est des clopinettes. J'aurais fait un placement de produit pour un dentifrice, j'aurais fait plus d'argent ! Sur toutes ces années, ça m'a rapporté un peu moins de 100 000 euros." Un artiste et un tube pas si "mongoliens" que ça, donc.