Sofiane, la Star Academy truquée ? "Il y a toujours des petits trucs"

Ses propos ont créé un sacré remue-ménage ! En février dernier, Georges-Alain Jones a fait de nouvelles révélations sur la Star Academy, dix-huit ans après son passage. Celui qui évolue désormais en tant que commentateur sportif sur la chaîne L'Équipe a alors assuré que le concours de chant de la Une était "truqué". Il n'en fallait pas plus pour que d'anciens candidats s'insurgent et contredisent ses fâcheuses accusations, à l'image de Jean-Pascal Lacoste ou encore de Francesca Antoniotti.

Lundi 9 mars 2020, ce fut au tour de Sofiane de réagir sur le plateau du Debrief de Non Stop People. Locataire du château de Dammarie-les-Lys lors de la saison 4, et également connu pour ses participations dans Les Anges, a lui aussi défendu la Star Academy. Et pour cause, le chanteur et ses camarades n'avaient aucun doute à l'époque quant à la victoire de Gregory Lemarchal. "Pour être très honnête, notre Star Ac, c'est la seule année où, de toute façon, il n'y a pas eu de suspense. Avec Grégory, il n'y a pas besoin de tricher, c'était une gueule d'ange avec une voix de malade", a-t-il déclaré.

Néanmoins, Sofiane est prêt à reconnaître que certains candidats pouvaient davantage être mis en avant, notamment lorsqu'il s'agissait du choix des chansons. "Après, il y a toujours des petits trucs. S'il y a deux personnes qui chantent très bien, sur un prime, il y a quelqu'un qui va chanter L'Hymne à l'amour et l'autre personne va chanter Tata Yoyo." Mais rien de tout cela ne constitue de "la triche" à proprement parler selon lui.