Jean-Jacques Goldman, son fils se confie : "L'avoir comme père, c'est comme avoir une bi** de 30 cm"

Comme son célèbre père, Michael Goldman est du genre discret. Entrepreneur à succès - on lui doit My Major Company et Tipeee -, il se tient éloigné des mondanités du show business, menant une vie d'aisance à l'ombre. Le journal Libération a récolté ses rares confidences dans le portrait qu'il lui consacre ce jeudi 10 février. Et le quadragénaire ne manque pas de répartie.

Michael Goldman est né du mariage entre le chanteur Jean-Jacques Goldman et sa première épouse Catherine Morlet. Il a grandi au rythme des tubes de son père Il suffira d'un signe (1981), Quand la musique est bonne (1982), Je te donne (1985) ou Là-bas (1987), fréquentant alors la très huppée Ecole alsacienne dans le chic 6e arrondissement de Paris. Et si l'établissement a de longue date accueilli des enfants de stars, d'industriels ou de politiques, le jeune homme préférait cacher l'identité de son géniteur. "Je leur disais que papa était plombier", jure-t-il. De quoi s'offrir la paix et ne pas trop souffrir du poids de la notoriété de celui qui reste toujours l'une des personnalités préférées des Français. D'ailleurs, aujourd'hui encore, Michael a une formule crue et qui fait mouche pour décrire son statut de fils de : "L'avoir comme père, c'est comme avoir une bite de 30 cm, ça a des avantages et des inconvénients."

Alors que son illustre père mène une vie paisible avec femme et enfants entre Londres et Marseille, loin de l'industrie musicale, Michael Goldman reconnait qu'il vit "mieux" son statut aujourd'hui grâce à l'extrême discrétion de Jean-Jacques. "J'écoute même ses disques avec admiration", assure celui qui aime également la musique et a notamment participé à l'écriture de l'ultime tube de Lâam, Petite soeur. L'homme d'affaires, en couple avec une productrice de télé avec laquelle il vit dans le 15e arrondissement de la capitale, précise tout de même avoir reçu plus d'aide de son oncle Robert Goldman que de son père, pour démarrer dans l'industrie. Producteur et compositeur, c'est lui qui l'a aidé à entrer en maison de disques pour gravir les échelons et découvrir tous les métiers du business. Mais ces deux figures paternelles partagent in fine la même vision de la vie : "Les valeurs de la famille ont toujours été l'intégration par le travail. Il faut récompenser ceux qui triment, ceux qui se lèvent tôt", précise Michael.