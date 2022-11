Star Academy : deux candidates éliminées après s'être bien battues face à un autre duo féminin

Ils n'étaient plus que dix en lice ce samedi soir dans la Star Academy. Après les départs d'Amisse, puis de Cenzo et Ahcène d'un coup, ce sont encore deux élèves qui ont été éliminés de la compétition lors du quatrième prime. Pour la première fois dans l'histoire du programme, il a été décidé de former des binômes pour les évaluations et surtout de lier leurs destins jusqu'au bout, pour le meilleur comme pour le pire. Les deux duos moins convaincants se sont malheureusement retrouvés sur le banc des nominés, après quoi l'un d'entre eux pouvait se faire sauver par le public tandis que l'autre se faisait éliminer. Contrairement aux semaines précédentes, il n'y a eu aucun repêchage de la part des élèves non-nominés. Dans la semaine, le directeur Michaël Goldman avait donc annoncé que Paola et Carla ainsi que Léa et Tiana se trouvaient en danger.

Mais avant de connaître le verdict très attendu du public, les élèves ont eu l'occasion de passer une nouvelle soirée exceptionnelle. Les six candidats épargnés ont notamment partagé la scène avec de nouveaux invités de renom, à savoir Slimane, Pomme, Camille Lellouche, Christophe Willem et Elodie Frégé, grande gagnante de la saison 3 de la Star Academy. Le chanteur Garou est également venu surprendre deux élèves, Anisha et Julien, lors de leur duo prévu sur son tube Sous le vent qu'il a partagé avec Céline Dion.

Anisha a également chanté plus tôt dans la soirée avec une autre star de la chanson française : Slimane. Stanislas quant à lui, après avoir chanté avec Chris à deux reprises, a notamment performé sur la scène de l'émission aux côtés de Christophe Willem puis Louise Attaque, en duo avec Julien. Celui-ci a d'ailleurs chanté avec son frère au piano sur Imagine de John Lenon. Enola, quant à elle, a interprété Ne me jugez pas de Camille Lellouche, aux côtés de la chanteuse, avant de former un binôme avec Élodie Frégé. Elle aussi chanté avec Louis, qui s'est retrouvé quelques instants plus tard en duo avec Pomme.

LES PRESTATIONS DES NOMINÉS

Carla et Paola ont chanté ensemble sur le hit Fever de Dua Lipa et Angèle.

Léa et Tiana ont chanté Quand on a que l'amour de Jacques Brel.

Les deux binômes ont ensuite chanté Ma philosophie d'Amel Bent.

De belles prestations, à tel point qu'il était difficile pour les coachs de les départager. "Je crois en vous 4", a notamment déclaré Adeline Toniutti.

LE RÉSULTAT DES VOTES

Après quelques hésitations, le public a finalement décidé de sauver Tiana et Léa. L'aventure s'arrête donc ici pour Carla et Paola, qui n'ont pas pu cacher leur déception au moment d'apprendre le résultat, alors qu'elles auront tenu tête jusqu'aux bout à leurs concurrentes.