Star Academy : Deux surprenants binômes nominés, Laure Balon reconnaît avoir "dérapé" avec Julien

C'est une semaine un peu exceptionnelle que vivent les élèves de la Star Academy. Et pour cause, pour la première fois dans l'histoire du programme, il a été décidé de former des binômes ! Ces derniers devaient passer les évaluations ensemble et, les deux moins convaincants se retrouveraient ensuite sur le banc des nominés. Les destins des candidats seront liés jusqu'au bout puisque, une fois sur le prime, un binôme sera sauvé par le public tandis que l'autre sera éliminé.

Mieux valait donc faire le bon choix au moment de choisir sa paire mais les affinités de chacun l'ont semble-t-il emporté sur la stratégie. Sans doute à tort pour Paola et Carla ainsi que Léa et Tiana qui se retrouvent malheureusement en danger ce coup-ci. "Pour leur duo, ce sont vraiment des belles voix (...) Après, je n'ai pas ressenti la même émotion (...) C'était différent", a jugé la professeure de chant Adeline Toniutti au sujet des grandes copines Léa et Tiana. Et pour Yanis Marshall d'ajouter : "Tiana s'est fait manger par Léa (...) Et Léa était en dessous dans la danse". Quant à Paola et Carla, les professeurs ont jugé leur prestation "trop scolaire" et manquant de technique. Rappelons que trois candidats ont déjà été éliminés jusqu'à présent, à savoir Amisse la première semaine, puis Cenzo et Ahcène lors du dernier prime.

Julien épargné juste après son clash avec Laure Balon

Pour la première fois depuis le début de la compétition, Julien échappe aux nominations. L'élève sulfureux de 20 ans a beaucoup travaillé avec sa partenaire Anisha et a ainsi réussi ses évaluations. Une remontée qui est survenue après un vif accrochage avec Laure Balon, sa professeure d'expression scénique. Lors du débrief du prime dans la journée de dimanche, elle lui avait adressé de nombreuses critiques, jusqu'à se faire pointer du doigt sur les réseaux sociaux pour "harcèlement". Le CSA avait même été interpellé par les internautes. Consciente d'y être allée un peu trop fort, elle s'est excusée auprès de Julien mardi.

Contactée par Télé Loisirs, Laure Balon s'est par ailleurs exprimée sur le sujet. "J'ai voulu essayer d'emmener Julien quelque part parce qu'il freine beaucoup. Je me suis dit qu'on avait tous les deux dérapé. Parce que lui aussi a dérapé, il y a des choses qu'il n'a pas à dire. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ça a pris un petit peu le dessus et j'ai un peu dérapé, je le reconnais", a-t-elle confié, assurant qu'il n'y avait "rien de méchant" de sa part. "Je cherche à ce que chaque jeune puisse profiter parce que six semaines, c'est court", s'est-elle défendue. Et de conclure avec le plus important : "Maintenant, on s'entend très bien et on repart sur de nouvelles bases".