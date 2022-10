Star Academy : Julien "harcelé" par un professeur, une séquence humiliante choque, le CSA interpellé

Samedi soir, Nikos Aliagas a présenté un nouveau prime de la Star Academy, en direct sur TF1. Et la soirée s'est révélée particulièrement marquante. D'abord en raison d'invités prestigieux, dont Véronique Sanson au comportement jugé étrange, ou encore par la perte de moyens d'une candidate. Mais ce que tout le monde attendait, c'était surtout de connaître les noms des éliminés de la semaine. Quatre élèves avaient été nominés, à savoir Julien, Ahcène, Cenzo et Stan. Le public a décidé de sauver une seconde fois Julien et Stan a été repêché par le reste de ses camarades. Ahcène et Cenzo ont donc quitté l'aventure.

Au lendemain du prime, dimanche, l'heure était débrief pour les dix candidats encore en lice. Et le moment fut sans doute difficile à vivre pour Julien. L'élève de 20 ans quelque peu turbulent a en effet été vivement critiqué par sa professeure d'expression scénique Laure Balon. Cette dernière n'y est pas allée de main morte pour lui expliquer qu'elle avait trouvé sa prestation insuffisante, alors même qu'il venait de lui confier avoir été pris d'une crise d'angoisse très violente. "J'ai pleuré pendant des heures avant le prime, je n'étais pas bien (...) Je n'étais pas bien du tout, je n'étais pas sur cette planète. J'ai failli m'évanouir sur scène (...) Le public m'a aidé à avoir le sourire sur scène", s'est-il défendu. Une justification qui n'a pas convaincu Laure Balon, laquelle a surtout estimé qu'il était "fainéant". "Tu dragues le public. Tu souris pour draguer le public et avoir des votes. Qu'est-ce qu'on en a à faire du public ? Si tu respectais le public, tu ne le draguerais pas en caméra (...) Toi tu souris pour draguer. Tout le monde a vu ça, alors ouvre les yeux, grandis. C'est toi qui as choisi la chanson, mais tu l'as sabotée. Tu étais à côté de la plaque", s'est-elle emportée.



Julien grandement soutenu par les internautes et son frère chanteur

Cette réaction a fortement dérangé les internautes devant la quotidienne, nombreux à avoir dénoncé une certaine forme de harcèlement et attendre une action de TF1 et du CSA. "Bonjour TF1. La séquence de debriefing de Laure Balon avec Julien a vraiment été insupportable à regarder, le harcèlement est interdit, un petit rappel à cette professeure parait nécessaire pour le bien du candidat et de vos téléspectateurs", "Je vois défiler de nombreuses plaintes CSA contre Laure Balon pour harcèlement envers Julien, que le public adore. À raison ! À ce niveau, une sanction contre la prof d'expression scénique me semble nécessaire. Et pourquoi pas une radiation pure et simple", "Mais Laure ???? Ça va pas de parler comme ça à Julien ! Ils cherchent à le détruire dans cette émission ou quoi ???? Le boug il a tapé une crise d'angoisse avant le prime et son seul argument : 'tu dragues le public' ????", "Julien dit à Laure avoir fait une crise d'angoisse avant le prime et celle-ci minimise son état de souffrance, l'engueule, le sermonne et l'accuse d'être faux sur scène... Les risques psychosociaux ne sont pas à ignorer. Elle n'est pas psy!", lit-on sur Twitter.