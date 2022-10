Véronique Sanson dans la Star Academy : la chanteuse visiblement perdue... son comportement intrigue

Ce samedi 29 octobre 2022, les fans de la Star Academy avaient rendez-vous dès 21h10 sur TF1 pour un nouveau et troisième prime. Après une soirée de lancement lors de laquelle les 13 élèves ont été présentés, puis une deuxième, marquée par l'élimination d'Amisse, la pression et le niveau sont montés d'un cran. Quatre d'entre eux se sont retrouvés nominés au cours de la semaine après des évaluations décevantes, à savoir Julien, Ahcène, Stan et Cenzo. Et malheureusement, ils seront deux à quitter l'aventure en fin de soirée.

En attendant de connaître le résultat, la chaîne avait promis un moment inoubliable. Pour cela, les téléspectateurs ont pu compter sur la présence d'artistes confirmés Véronique Sanson, Keen'V, Gims, le groupe de pop rock électro Hyphen Hyphen et Zaz. Et après la venue de Lewis Capaldi, c'est une autre star anglaise qui a fait le déplacement : Tom Grégory (candidat de The Voice en Angleterre).

Lors de la soirée, Chris et Paola ont eu l'honneur de chanter avec Véronique Sanson. L'artiste de 73 ans, icône de la chanson a interprété, accompagnée de son piano, la chanson Ma révérence. Un moment fort en émotion qui a mis tout le monde d'accord... contrairement à l'échange qui a suivi après entre Nikos Aliagas et elle.

Alors que la chanteuse a fait part de son bonheur d'avoir chanté avec les deux jeunes talents, les internautes ont été interloqués par la façon dont elle s'exprimait, cherchant parfois ses mots, hésitant sur certaines syllabes. Alors que cela pourrait être tout simplement dû à sa timidité légendaire, de nombreux twittos - déjà interloqués par la présence d'un prompteur sur le piano de Véronique Sanson - se sont demandés si elle n'était pas un perdue. "Elle a du mal à parler non ?", "Vero elle a perdu ses mots ? Ou la tête. Mais elle a toujours la voix"... pouvait-on notamment lire.