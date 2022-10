Star Academy : Le frère d'un candidat n'est pas un inconnu

Espérons pour Julien Canaby qu'il ira, comme son frère, loin dans la compétition. Il pourrait ainsi remporter les 100000 euros et le contrat pour un album avec la maison de disque Sony Music Entertainment France en jeu. Pour ce faire, il sera aidé, tout comme les autres candidats, par le corps professoral pour progresser et offrir le meilleur de lui-même. Yanis Marshall a été choisi pour être le professeur de danse. Et Lucie Bernardoni sera l'une des deux répétitrices (qui aidera les élèves à préparer les émissions en direct diffusées chaque samedi et présentées par Nikos Aliagas puis Karima Charni de la saison 4 en deuxième partie de soirée). On sait également qu'Edouard Algayon (de la saison 3, en 2003) sera guitariste dans l'orchestre ou que Quentin Mosimann (gagnant de la saison 7 en 2007).

Michael Goldman, accessoirement fils du célèbre chanteur Jean-Jacques Goldman, a été choisi pour être le directeur de cette saison, dont le parrain n'est autre que Robbie Williams.