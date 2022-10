Star Academy : Une candidate perd, deux fois, ses moyens en direct, une autre élève vole à son secours

Cette nouvelle saison de la Star Academy n'a pour l'heure rien à envier aux précédentes. 21 ans après le lancement du programme sur TF1, il fait un retour fracassant sur la chaîne depuis quelques semaines. Et le prime de ce samedi soir prouve encore une fois que les 12 élèves toujours en lice savent faire le show ! Malheureusement, cette semaine, deux d'entre eux quittent l'aventure. Le directeur Michaël Goldman a placé cette épée de Damoclès sur Ahcène, Julien, Stan et Cenzo à l'issue des évaluations.

Pendant la soirée, les élèves ont eu l'occasion de démontrer leur talent sur scène. Certains ont même eu la chance d'interpréter une chanson avec des artistes confirmés. Après Amir, Adé ou encore Lewis Capaldi, ce sont Véronique Sanson, Keen'V, Gims, la révélation pop anglaise Tom Grégory (candidat de The Voice en Angleterre), le groupe de pop rock électro Hyphen Hyphen et Zaz qui ont accepté de se produire sur scène avec les élèves.

Léa et Tiana ont donné de la voix sur un titre de Céline Dion. Toute la semaine, les deux jeunes femmes se sont rapprochées et sont devenues amies, Léa essuyant même les larmes de Tiana après son coup de fil à ses parents. Et cette complicité s'est ressentie sur la scène de ce nouveau prime de la Star Academy.

En effet, dès le début de la prestation, Tiana a totalement perdu ses moyens lorsqu'elle a interprété la chanson. Un moment assez gênant... enfin plutôt deux car elle a eu deux fois des oublis. Bref, impossible de passer à côté d'un tel loupé. Mais la pétillante jeune femme a pu compter sur le soutien de son amie Léa qui semblait l'encourager du regard, elle qui se produisait à ses côtés sur le titre Dans un autre monde. Mieux, Léa tentait de lui souffler les paroles... en vain.

C'est évidemment le stress qui a été à l'origine de ces moments de flottement. Tiana l'a d'ailleurs expliqué à la fin de la prestation, jurant même connaître les paroles par coeur normalement. Léa, elle, saluée pour sa camaraderie, a fait savoir que tout cela était normal pour elle. Aider Tiana est naturel car elle la considère comme sa petite soeur.