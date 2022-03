Angèle partage une photo osée : elle dévoile sa culotte pailletée... chez Chanel !

Symbole du féminisme depuis son célèbre tube Balance ton quoi, Angèle n'hésite pas à s'habiller comme elle le souhaite sans penser aux regards parfois mauvais et nauséabonds qui se posent sur elle. Sûre d'elle et de ses atouts, la jeune femme n'a d'ailleurs pas hésité à porter une tenue extrêmement sexy dévoilant par la même occasion sa lingerie, en l'occurrence sa petite culotte, alors qu'elle était en pleine séance d'essayage dans la maison de Haute-Couture Chanel.

Très lookée avec une mini-jupe fendue et une veste crop top en laine jaune vif, l'interprète des titres Que du love et Fever a même été comparée à Claudia Schiffer par les internautes, charmés par l'assurance et l'audace de la chanteuse de 26 ans.