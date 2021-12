Angèle, son père cash avec elle : elle dévoile sa mise en garde...

Angèle est de retour ! Après avoir sorti le single Bruxelles je t'aime, la chanteuse âgée de 26 ans a donc publié son deuxième album. Alors qu'elle a rencontré un succès fulgurant avec son premier opus - les revers de la notoriété sont d'ailleurs dévoilés dans un documentaire qui lui est consacré sur Netflix - elle sait pertinemment qu'elle n'est pas sûre de faire de même avec ce nouveau disque.

Interrogée par le journal Le Parisien dans son édition du samedi 4 décembre 2021, Angèle - qui se remet du Covid 19, lequel lui a fait perdre le goût et l'odorat - savoure son retour. "Je me débarrasse d'un énorme poids (...) J'aurais peut-être réalisé une meilleure première semaine de ventes si j'avais attendu vendredi prochain, mais je m'en fous complètement. J'ai envie que les gens écoutent la musique", a-t-elle d'abord expliqué pour justifier sa démarche d'avancer la sortie de son album.

Le succès dans les charts de Nonante-cinq n'est effectivement pas assuré et elle en a pleinement conscience, tout comme son père le chanteur Marka ! Cash, il a préféré lui éviter de se faire des illusions. "Mon père, qui fait de la musique, m'avait dit avant même que je n'attaque le deuxième disque que je n'aurais pas le même succès que le premier. C'était une jolie façon de me dire que ce n'était pas le plus important", précise la chanteuse.