Angèle lookée : elle dévoile son nouveau documentaire sur Netflix

Dans Angèle, l'artiste revient sur son ascension fulgurante et la pression qui en découle. Comme on le voit dans la bande-annonce du documentaire, la petite soeur de Roméo Elvis a également vécu une période difficile : "Ça a été tellement vite. Je me disais : 'Je fais quoi là ? Pourquoi moi ?' J'ai développé cette version améliorée de moi-même, mélange de mes fantasmes. 'Aujourd'hui, seule la réussite est une envie. Avant, j'étais libre'", dit-elle dans le trailer dévoilé par Netflix sur les réseaux sociaux. Un programme disponible dès le 26 novembre prochain.

En plus d'une nouvelle tournée évènement et d'un contrat avec Chanel, Angèle fait également des étincelles au cinéma. Après avoir tourné dans Annette avec Marion Cotillard et Adam Driver et officié lors de l'ouverture du Festival de Cannes, elle sera à l'affiche du prochain film Astérix et Obélix de Guillaume Canet. Son nouvel album, Nonante-Cinq, paraîtra le 10 décembre prochain.