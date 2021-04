Angèle et Roméo Elvis, le succès sans l'aide de leur père Marka : "J'ai un peu le sentiment d'être inutile"

Avec des parents comme Laurence Bibot et Marka, Angèle et Roméo Elvis se destinaient forcément à une carrière d'artiste. Mais les deux chanteurs belges ont décidé de ne pas s'appuyer sur les conseils de leurs parents, gardant pour seul contact MC Solaar, leur tonton de coeur. Par exemple, Roméo Elvis a eu besoin de passer deux années sans ses parents pour évoluer en tant qu'artiste.

"Ça a été difficile mais j'ai compris qu'il avait besoin de s'accomplir seul", a expliqué Marka dans un entretien à Paris Match, paru le jeudi 22 avril 2021, à l'occasion de la sortie de son album Terminé Bonsoir. Alors qu'il pensait toute sa vie n'avoir qu'un seul enfant, Marka s'est retrouvé "désarçonné" par la personnalité brillante d'Angèle. "Je me suis retrouvé face à elle et ça m'a désarçonné. Elle est si différente de son frère. Lui est comme moi, un fonceur qui relève la tête quand il a pris le mur, alors qu'Angèle l'a évité depuis longtemps !", a-t-il estimé.

Marka l'admet volontiers, le succès fou d'Angèle et de son frère l'a dépassé : "Depuis leur avènement, je vois mon parcours comme une course de fond qui a mené à un passage de relais. Ils sont meilleurs que nous, il faut savoir l'admettre. Et on est super fiers." En blaguant sur sa faible notoriété en France et son manque de succès commercial, Marka assure n'avoir jamais pistonné ses enfants.

"Comment le mec que je suis, sans même un tube, aurait pu les faire percer ? Ils ne me demandent même jamais conseil. J'ai un peu le sentiment d'être inutile, d'ailleurs. Ils ont fait leur route sans s'appuyer sur nous. J'ai lu un bouquin qui disait que le rôle du père est de pousser les enfants hors du nid. Chez nous, c'est moi qui ai dit à ma femme : 'T'es sûr qu'on les laisse déjà partir ?'", poursuit-il.

Marka avoue d'ailleurs n'avoir "jamais pu gérer" une carrière comme ses enfants, notamment celle de Roméo Elvis, entachée par une agression sexuelle sur une jeune fan. "À mon époque, ce métier était artisanal, maintenant il faut s'occuper des réseaux sociaux, de la presse, de l'image. Mes enfants sont des chefs d'entreprise", estime le chanteur.

