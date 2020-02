Angèle : Égérie Chanel ultrastylée avec Isabelle Adjani et Pharrell Williams

La planète Mode est le théâtre d'une guerre des égéries sans fin. Chanel y lance une nouvelle offensive, menée par les visages de sa nouvelle campagne publicitaire. Angèle forme avec Isabelle Adjani et Pharrell Williams la milice la plus stylée !

Angèle fera bientôt ses premiers pas au cinéma, au côté de Marion Cotillard et Adam Driver. En attendant, elle partage l'affiche de la nouvelle campagne publicitaire de Chanel avec un cast cinq étoiles, également composé d'Isabelle Adjani, de Pharrell Williams, de Sébastien Tellier et enfin de l'actrice Margaret Qualley. Les cinq stars apparaissent sur une série de portraits en noir et blanc constituant ladite campagne, consacrée à la nouvelle collection de lunettes de la maison française.

Angèle est l'une des célébrités proches de Chanel. Comme les autres, la chanteuse nommée aux Victoires de la musique 2020 a assisté aux derniers défilés de l'enseigne. Vue pour la première fois au show prêt-à-porter printemps-été 2020, le 1er octobre 2019, elle avait retrouvé la ferveur de l'événement en décembre dernier, lors du défilé dédié à la collection Métiers d'art 2020.

Chanel a présenté sa garde-robe Haute Couture printemps-été 2020 le 21 janvier dernier, lors de la Fashion Week de Paris. Le prochain défilé de la marque, le mardi 3 mars prochain, permettra de découvrir la collection prêt-à-porter automne-hiver 2020-2021 pensée par la directrice artistique Virginie Viard.