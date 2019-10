Isabelle Adjani en dentelle, Angèle embarrassée : les stars au défilé Chanel

Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, l'interprète de 23 ans a fait preuve d'humour sur Instagram en se moquant d'elle-même : "Pourquoi dans ce genre de situation, tout le monde est toujours trop classe, trop beau, et moi j'ai l'impression d'être super fraîche et après je vois les photos et je me dis, 'Pourquoi le malaise se lit sur mon visage ?' J'aimerais prendre des cours de pose", a-t-elle écrit en story. À l'image de sa mère, la princesse Caroline, la jeune Alexandra de Hanovre, 20 ans, s'est également illustrée en front row. Elle était ainsi aux premières loges pour voir Gigi Hadid jouer les gardes du corps en virant une youtubeuse du podium.

Pour son quatrième défilé en tant que directrice artistique de Chanel, à la suite de Karl Lagerfeld, décédé en février dernier, Virginie Viard s'est inspirée de la Nouvelle Vague : minishorts, pour ne pas dire culottes, du noir et blanc en carreaux, quelques touches de jean brut, des vestes en tweed revisitées façon combishorts, un nouvel imprimé jouant avec le nom Chanel... Un vestiaire féminin, raffiné et quelque peu classique, qui pourrait bien se retrouver les tapis rouges des prochains mois.