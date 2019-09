Cristina Cordula : Beauté florale à la Fashion Week de Paris

La Fashion Week de Paris fait vibrer Paris depuis lundi 23 septembre 2019 ! Cristina Cordula a attendu une semaine pour en retrouver la ferveur. La mentor des Reines du shopping est partie en repérage au défilé d'un ami créateur, l'Italien Giambattista Valli...

Giambattista Valli a dévoilé sa collection prêt-à-porter printemps-été 2020 ce lundi 30 octobre 2019. Plusieurs célébrités ont tenu à la découvrir et se sont rendues, pour ce faire, au musée des Arts décoratifs, dans le 1er arrondissement de Paris. Cristina Cordula a fait le déplacement, comme au mois de mars, lors du défilé automne-hiver 2019-2020.

Vêtue d'un manteau bleu et d'un chemisier rose à motifs floraux, lunettes de soleil sur le nez, la styliste brésilienne de 54 ans et présentatrice de l'émission Reines du shopping (sur M6) a inévitablement attiré l'attention des photographes présents. Elle leur a adressé son plus beau sourire.

À l'image de Cristina Cordula, les acteurs Lachlan Watson et Sofia Carson, la chanteuse Arlissa et Olivia Palermo ont assisté au défilé Giambattista Valli. Tous ont applaudi les mannequins castés pour le show, ainsi que le créateur de la collection, sorti des coulisses après le final.