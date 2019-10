Défilé Chanel : Une youtubeuse s'incruste sur le podium, Gigi Hadid la vire

"Ce n'était ni prévu ni prémédité", a déclaré à l'AFP une porte-parole de Chanel en ajoutant qu'il y avait déjà eu de telles intrusions, peut-être de la même personne, au cours de la semaine du prêt-à-porter femme qui s'achève mardi à Paris. "On aurait préféré que cela n'arrive pas, mais on ne va pas en faire un drame", selon la même source. L'intruse a été récupérée par les agents de sécurité et raccompagnée manu militari vers la sortie.

L'identité de la jeune femme a très rapidement été trouvée. Il s'agit d'une youtubeuse qui se fait appeler Marie S'Infiltre. Cette dernière s'est vantée sur sa page Instagram d'avoir réussi une telle prouesse. "Le défilé étam, c'était walou à côté", a-t-elle commenté, reprenant une photo de son face-à-face avec Gigi Hadid publié par 20 minutes.