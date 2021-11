Angèle touchée par la Covid-19, elle a prévu un drôle d'anniversaire...

Hoshi a déjà, par exemple, répondu présente. Elle a même prévu quelques friandises pour Pépette, le chien d'Angèle - qu'elle ne pourra lui montrer qu'à distance, hélas. Décidément, cette pandémie de Covid-19 la prive de tout. La chanteuse n'a pas pu se rendre sur le plateau de Boomerang, l'émission d'Augustin Trapenard, et ne sait pas encore dans quelle mesure elle pourra assurer la promotion de son nouvel album. "Même en étant vaccinée, et en faisant attention, je suis positive au Covid, je vais donc m'isoler le temps nécessaire, révélait-elle le 26 novembre dernier. Je mentirais si je vous disais que je suis au top de ma forme. Je devrais être remise à temps pour vous retrouver pour la sortie de l'album le 10 décembre. Prenez bien soin de vous, de vos proches et big up aux soignant.es (et de très loin) !" Patience, patience...