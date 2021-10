Angèle séparée de Marie Papillon : elle évoque sa tardive découverte de sa bisexualité

Après le carton de Brol, vendu à un million d'exemplaires en France, la chanteuse Angèle signe son grand retour sur les ondes. La jeune Belge âgée de 25 ans a sorti le single Bruxelles je t'aime et se plie à l'exercice de la promo pour son come back. Elle a notamment multiplié les confidences dans les pages de ELLE.

Désormais forte de son succès critique et populaire mais aussi enrichie de ses expériences pros et persos Angèle s'affiche comme une femme ayant pris de l'assurance. "J'ai un regard plus posé sur ce que je veux, et sur ce que je ne veux pas (...) Clairement, il y a eu des moments où j'avais perdu la vraie Angèle (...) Je me disais que si les gens décidaient qu'ils avaient le droit de savoir des choses sur moi ou qu'ils projetaient leurs fantasmes, c'est que je ne m'appartenais plus, que j'avais perdu le contrôle de mon image", déclare l'interprète de Balance ton quoi.

Angèle a notamment été dépassée quand le magazine Public a dévoilé sa bisexualité en 2019 alors qu'elle n'en avait jamais parlé. Après cet outing, la jeune chanteuse avait finalement posté une photo sur Instagram et un message "dévoilant sa relation avec sa compagne d'alors", souligne ELLE, qui évoque ainsi entre les lignes que l'histoire entre Angèle et la Youtubeuse Marie Papillon est bien terminée. Une rupture sur laquelle la chanteuse n'avait pas pris la parole jusque là. Auparavant, on l'avait aussi connue en couple avec un certain Leo.

Désormais figure des LGBT, Angèle assume cette tâche involontaire. "Je trouverais merveilleux que ce ne soit plus un sujet, même si, objectivement ça l'est encore, et je ne peux pas en vouloir aux gens de l'évoquer. En même temps, il est important d'en parler, car on a tous besoin de représentations", dit-elle, ajoutant qu'ado, elle aurait elle aussi aimé voir des personnes avec des sexualités diverses dans l'industrie culturelle. "J'aurais peut-être compris plus vite que j'étais bi. Je me serais moins menti à moi-même, et j'aurais vécu d'autres histoires", ajoute-t-elle. Aujourd'hui, elle semble un coeur à prendre et prête à l'offrir à un homme ou une femme.

