Angèle positive à la Covid-19 et pas au top de sa forme

"Je me faisais une joie de venir ce matin dans l'émission Boomerang chez France Inter. Sauf que là ça va pas être possible d'être présente en direct... Je suis trop trop dég, je vous promets, on remet ça parce que j'avais préparé des jolies choses", a déclaré Angèle, qui ne savait certainement pas encore qu'elle était positive à la Covid-19.

La soeur de Roméo Elvis a, bien heureusement, partagé une bonne nouvelle avec sa communauté : la sortie de son documentaire, Angèle, sur la plateforme Netflix !

"J'aurais jamais cru me dévoiler autant, je vous avoue, j'ai un peu peur des réactions. J'ai essayé d'être la plus juste et sincère possible, et c'était un challenge pour moi vu la dimension "populaire" de mon métier. Ce métier, je le fais grâce à vous en partie, et c'est ma façon de vous remercier ; garder un lien avec vous en attendant qu'on se retrouve en concert", avait confié l'ex-compagne de Marie Papillon sur Instagram.