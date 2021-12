Angèle : Crinière blonde éclatante et tailleur-baskets, nouveau look audacieux face à Claire Chazal

Emission incontournable depuis maintenant 50 ans, Le Grand Echiquier fait son retour sur France 3 lundi 20 décembre 2021. Aux manettes, les téléspectateurs pourront découvrir Claire Chazal, qui remplace ainsi Anne-Sophie Lapix, mobilisée quant à elle pour les élections présidentielles. C'est avec enthousiasme que l'ancienne présentatrice du JT de TF1 reprend l'émission culturelle culte qu'elle regardait enfant, lorsque Jacques Chancel menait la danse.

Sur France Inter, le 16 décembre, Claire Chazal a d'ailleurs commenté ce nouveau challenge de taille : "Je me souviens de ce que disait Jacques Chancel en tout début d'émission. Il résumait la quintessence du grand échiquier, c'est à dire l'émotion, la multiplication des genres, des générations et des registres culturels. C'était ça sa force ! Et c'était merveilleux", s'est-elle souvenue. "C'était souriant. C'était long : on prenait le temps..."

Lundi soir, de nombreux invités de marque seront présents sur le plateau de France 3 : la danse sera bel et bien présente avec Aurélie Dupont et la nouvelle étoile étoile d'origine Sud-coréenne Sae Eun Park, le cinéma sera représenté par Daniel Auteuil ou encore Zabou Breitman, se produiront sur scène Ibrahim Maalouf, Eddy Mitchell, Imany, le pianiste Lang Lang...

La jeune génération sera quant à elle représentée par la populaire Angèle, qui continue d'assurer la promotion de son deuxième album, Nonante-Cinq (sorti le 10 décembre). L'interprète des nouveaux titres Bruxelles, je t'aime, Démons ou encore Taxi devrait ravir les téléspectateurs avec sa prestation dans Le Grand Echiquier. Emission pour laquelle l'égérie Chanel a misé sur un tailleur bleu gris oversize, un top en voile transparent et une simple paire de baskets. Un look masculin et confortable qui contraste avec sa jolie queue de cheval blonde et haute.

Le Grand Echiquier, lundi 20 décembre 2021 à 21h05 sur France 3.