Marion Cotillard : Bustier, micro-short très sexy... Ses looks audacieux de 2022, sans Guillaume Canet

L'année 2022 a permis à Marion Cotillard, qui a fêté ses 47 ans le 30 septembre dernier, de montrer les univers très variés dans lesquels elle évolue. Une année aussi marquée par l'absence de Guillaume Canet à ses côtés... Et à chaque fois, elle a révélé son goût pointu pour la mode et un style affirmé. Qu'on la croise sur un tapis rouge, à l'arrivée d'un défilé chic, lors d'un photocall assaillie par les flashes ou encore au cours d'une manifestation, la mère de Marcel et Louise, nés de son couple avec Guillaume Canet, choisit scrupuleusement ses looks, une passion parfois en contradiction avec ses principes écologiques. Retour sur l'allure Cotillard.

50 nuances de glamour

Marion Cotillard est l'égérie de la maison Chanel et plus précisément du parfum N°5 depuis 2020, après avoir été longtemps celle de Dior, l'actrice arbore donc à chaque sortie officielle une tenue de cette marque. Les styles varient toutefois radicalement.

Ainsi, au Festival de Cannes en mai 2022 où elle était venue présenter le long métrage Frère et soeur d'Arnaud Desplechin avec Melvil Poupaud, la comédienne s'était d'abord montrée au photocall dans une robe bustier courte et brodée aux tons nude, associée à des boots noires qui tranchent malicieusement. Le soir venu, elle avait opté aussi pour un look très court avec une combinaison noire en voile très sexy, surtout lorsqu'elle a monté les marches vers le grand auditorium Louis Lumière puis qu'elle dévoilait les courbes sensuelles de sa silhouette de dos ! Enfin, lors de la soirée organisée pour ce long métrage, elle a mis à l'honneur la couleur avec un ensemble satiné d'un fuchsia qui tend vers le violet.

Des tenues courtes, Marion Cotillard en a également arboré une pour le défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2022-2023 "Chanel" à Paris le 5 juillet dernier avec un ravissant micro-short et un chemisier rayé à plastron fleuri. Un mois avant, lors de la présentation de la pièce Jeanne d'Arc au bûcher au théâtre Royal à Madrid, elle avait porté une chemise à motifs vintage, tandis qu'elle avait effectué un beau lissage de ses cheveux. Pour le Festival du film de Marrakech, l'actrice s'est présentée pour l'hommage au réalisateur James Gray qui l'a dirigée dans The Immigrant dans une robe longue à rayures et fendue.

Au naturel

Parfois, la Môme aime allier des tenues sophistiquées et une allure naturelle. Ainsi, pour l'avant-première du film Charlotte le 7 novembre, elle était total look Chanel - une veste en denim à l'effet matelassé associée à un jean à l'imprimé identique - et ses cheveux sans aucun artifice. Mais si l'on veut la voir 100% au naturel, c'est dans les manifestations qu'il faut aller. Ainsi, casquette sur la tête, Marion Cotillard était plus vraie que jamais en avril dernier pour la "marche pour le futur" à l'initiative d'organisations et collectifs écologistes, antiracistes, féministes et antiprécarité, à la veille du premier tour d'une l'élection présidentielle bien peu marquée par l'urgence climatique.