Marion Cotillard appelée à la rescousse : jean oversize et blouse Chanel pour un projet de dernière minute !

C'est à peine si Marion Cotillard a le temps de se poser en ce moment. L'actrice oscarisée est sur tous les fronts ! Ces derniers jours, c'est sur la Croisette de Cannes que la maman de Marcel et Louise a brillé pour présenter Frère et soeur, drame d'Arnaud Desplechin sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes. Quelques jours avant, la star de La Môme défilait dans les rues de Paris pour manifester pour la lutte contre l'urgence climatique. La belle Marion a, cette fois-ci, posé ses valises à Madrid en Espagne pour un projet de dernière minute.

Du 7 au 17 juin, Jeanne d'Arc au bûcher sera présentée au théâtre royal de Madrid. Un projet que devait porter la comédienne espagnole Irene Escolar avant de se retirer. Les responsables de l'établissement ont donc jeté leur dévolu sur la talentueuse Marion Cotillard pour le rôle de Jeanne d'Arc, qu'elle avait déjà endossé en 2005, 2012 et 2015. Pour la présentation de la pièce au théâtre royal ce mercredi 1er juin, Marion Cotillard était très attendue. Et encore une fois, l'actrice de 46 ans était plus qu'à la hauteur.

Perchée sur des petites babies à talons, Marion Cotillard a fait honneur à Chanel - dont elle est l'une des ambassadrices - dans un jean oversize de la maison française, accompagnée d'une blouse fluide à l'imprimé fleuri bleu et blanc. Pour compléter ce total look Chanel, Marion Cotillard a opté pour un long collier perlé et une ceinture semblable au bijou pour finir de la sublimer.

Dans quelques jours, Marion Cotillard abandonnera temporairement la griffe pour revêtir les tenues de son personnage, Jeanne d'Arc, se remémorant les instants les plus marquants de sa vie durant son arrestation par les Anglais. La pièce, récitée en français, sera sous-titrée en anglais et en espagnol. Marion Cotillard donnera la réplique à Sébastien Dutrieux et sera accompagnée sur scène par les sopranos Sylvia Schwartz et Elena Copons, la mezzo-soprano Enkelejda Shkoza, le baryton-basse Torben Jügens, le ténor Charles Workman, le Choeur et l'Orchestre du Théâtre royal et les Petits chanteurs de la JORCAM, orchestre des jeunes virtuoses de Madrid.