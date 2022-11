Marion Cotillard en solo : cheveux au naturel et look sobre, une apparition parfaite

Un casting vocal prestigieux a été réuni pour assurer les voix des personnages du film d'animation Charlotte, dont l'avant-première parisienne s'est déroulée ce 7 novembre 2022. En présence du coréalisateur Eric Warin, la projection a été assurée également en présence de Marion Cotillard. La star française prête son doux timbre à l'héroïne de cette oeuvre puissante et bouleversante.

Quittant temporairement sa sublime maison à Los Angeles pour la présentation au sein de l'UGC des Halles à Paris, Marion Cotillard a choisi de porter un ensemble noir matelassé qui fait écho au motif célèbre de Dior, maison dont elle a été l'une des précieuses égéries. Les cheveux au naturel et les yeux subtilement maquillés pour laisser toute la place à son regard magnifique, la comédienne était ravissante sous les projecteurs. Maman de deux enfants nés de sa relation avec Guillaume Canet, Marcel (11 ans) et Louise (5 ans), elle est ravie d'avoir participé à ce long métrage sélectionné au prestigieux festival d'Annecy. On la retrouvera ensuite dans un univers radicalement différent en février 2023 en Cléopâtre pour Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu.

Dans les notes de production de Charlotte, elle explique ainsi : "Je me suis plongée dans sa peinture, et j'ai trouvé ça magnifique. Quant à son histoire, je l'ai trouvée complètement folle, incroyable ; cette si jeune femme aura vécu tant de choses sur une si courte période et aura libéré un art si poignant, si beau." Dans la version anglaise, c'est Keira Knightley qui double le personnage principal. Romain Duris et Anne Dorval ont également collaboré pour la version française.

Qui est cette fameuse Charlotte Salomon ? Née à Berlin en 1917, elle était une peintre allemande décédée à Auschwitz en 1943. Elle est l'auteur de Vie ? Ou Théâtre ? une collection de peintures autobiographiques qui a été exposée dans le monde entier. Dans ce film d'Eric Warin et Tahir Rana, on peut suivre l'existence trop courte mais intense de cette jeune peintre juive allemande, dont le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Face au tourbillon de l'histoire et à la révélation d'un secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l'oeuvre de sa vie...

Charlotte, en salles le 9 novembre 2022