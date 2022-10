Marion Cotillard dépense des millions : sa nouvelle villa de Los Angeles est canon, visite de l'intérieur !

Marion Cotillard a fait une belle affaire. L'actrice française de 47 ans a décidé d'investir dans l'immobilier à Los Angeles. L'année dernière, la star de La Môme, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice en 2008, est devenue l'heureuse propriétaire d'une magnifique villa du quartier très chic de Los Feliz.

Pour 5,4 millions de dollars, Marion Cotillard s'est offert la propriété des années 1930 comprenant un grand jardin avec piscine et cuisine d'été offrant une vue imprenable sur la skyline de Los Angeles, une dépendance pour les invités, un grand salon avec cheminée, une bibliothèque, une salle de sports, une suite parentale et deux chambres supplémentaires, sans compter les salles de bain et la cuisine ornées de marbre comme l'indique le site d'immobilier Dirt.