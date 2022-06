Marion Cotillard : Sa réponse limpide sur les rumeurs de liaison avec Brad Pitt

Être célèbre, c'est parfois voir sa vie privée exposée au grand jour. Marion Cotillard en a fait les frais. En 2016, elle est l'une des stars du film Alliés de Robert Zemeckis, dans lequel elle joue la femme de Brad Pitt. Les tapis rouges et les premières se multiplient, les deux acteurs affichent leur complicité. Une proximité qui cache, pour beaucoup, bien plus qu'une simple amitié. Très vite, les médias prêtent une relation amoureuse à Marion Cotillard et Brad Pitt, alors en plein divorce avec Angelina Jolie. Si en temps normal, l'actrice française ne commente pas les rumeurs à son sujet, elle s'est, cette fois-ci, sentie obligée d'intervenir pour le bien des siens.

Marion Cotillard, enceinte de son deuxième enfant avec Guillaume Canet, ne supporte pas de voir son homme souffrir : "Je n'ai pas pour habitude de commenter le tas d'absur­di­tés déversées à mon sujet mais la situation prenant une telle tournure, je me dois de m'exprimer. (...) J'ai rencontré il y a quelques années l'homme de ma vie, il est mon amour, mon meilleur ami et le seul homme dont j'ai besoin. Je souhaite à Ange­lina et Brad de trouver la paix dans ce moment tumultueux" expliquait-elle sur Instagram.