Inglourious Basterds (France 3) : Diane Kruger témoin d'une scène gênante entre son ex-mari Guillaume Canet et Marion Cotillard

Diane Kruger crève l'écran dans le long-métrage Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, sorti en 2009 au cinéma et diffusé ce lundi 7 novembre à 21h10 sur France 3. L'occasion d'évoquer ce jour où l'actrice s'est retrouvée face à une situation un poil gênante. Pour cela, il faut remonter à l'année 2003, lorsque Guillaume Canet et Marion Cotillard assuraient la promotion du film Jeux d'enfants sur le plateau de Salut les terriens face à Thierry Ardisson.

Ce dernier, alors qu'il venait de lancer les deux comédiens sur des questions "cap ou pas cap", qui consistent à relever des défis ou non, leur avait demander de s'embrasser sur la bouche. Sauf qu'à l'époque, ils venaient de se rencontrer et n'étaient par conséquent pas encore en couple. Et donc encore moins parents de Marcel (né le 19 mai 2011) et Louise (née le 10 mars 2017). À ce moment-là, l'acteur était même mariée à une célèbre autre actrice, en l'occurrence Diane Kruger, la cérémonie s'étant déroulée en 2001 et leur histoire ayant duré jusqu'en janvier 2006.

Je t'aime ma Pitchoune

"Absolument pas cap, pour plusieurs raisons. D'abord la première, c'est parce que je suis acteur donc je fais ça dans un film. Et la deuxième raison c'est que j'ai ma charmante chérie et amoureuse qui n'aimerait pas ça et je comprendrais très bien", avait-il ainsi répondu, refusant alors d'appliquer son gage. Une séquence qui s'était achevée, sous la demande de Thierry Ardisson, par un message d'amour face-caméra du réalisateur des Petits Mouchoirs à Diane Kruger. "Je t'aime ma Pitchoune", avait-il déclaré, sans se soucier un seul instant qu'il finirait dans les bras de celle qui se trouvait à côté de lui à ce moment-là et qui n'était alors qu'une simple collègue pour lui.

Une belle histoire, même si cette séquence a dû, sans aucun doute, gêner Marion Cotillard et Diane Kruger quelques instants à l'époque... À noter que récemment, cette dernière se retrouvait à nouveau face à une situation embarrassante, puisqu'elle croisait Guillaume Canet, qui est donc son ex-mari, à Cannes.