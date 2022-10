Marion Cotillard, 37 ans en solo : son anniversaire loin de Guillaume et les enfants

Plus les années passent, plus Marion Cotillard semble avoir un succès fou. L'année 2022 n'est pas terminée que l'actrice est annoncée à l'affiche de deux films dès l'année prochaine : Astérix et Obélix, L'empire du milieu et Lee, biopic sur la photographe Lee Miller, dans lequel elle donne la réplique à Kate Winslet et Jude Law. Le tournage a d'ailleurs lieu en ce moment-même. Pour les besoins du film, Marion Cotillard a quitté la France direction la Croatie pour tourner plusieurs scènes comme le dévoile le Daily Mail. Une obligation professionnelle qui l'a contrainte à un sacrifice personnel - sera t-elle présente le mardi 4 octobre pour le défilé Chanel dont elle est la magnifique égérie ?

Ce vendredi 30 septembre, Marion Cotillard a fêté ses 37 printemps. Si elle était sans doute entourée des membres de l'équipe du film, elle n'a malheureusement pas pu compter sur la présence de Guillaume Canet et de leurs deux enfants, Marcel, 11 ans et Louise, 7 ans, pour l'accompagner dans cette nouvelle année au compteur. Il faut dire que Guillaume Canet a lui aussi un emploi du temps chargé avec la sortie prochaine de son film.

Le cinéaste a eu la lourde tâche d'assurer la réalisation du prochain volet d'Astérix et Obélix, dans lequel Marion Cotillard campe le rôle de Cléopâtre et n'est pas la seule étoile du cinéma à figurer au casting. Audrey Lamy jouera Bonnemine, Gilles Lellouche sera grimé en Obélix, Vincent Cassel en César et Pierre Richard a été choisi pour interpréter le rôle du druide mythique Panoramix. La sortie étant prévue le 1er février 2023, Guillaume Canet est à fond dans le marathon promotion.

Guillaume Canet et Marion Cotillard seront-ils réunis pour l'occasion ou l'actrice sera-t-elle encore sollicitée pour un tournage ? Une chose est certaine : les collaborations professionnelles sont toujours au beau fixe. Après Jeux d'enfants et Dernier vol, que la comédienne a d'ailleurs détesté tourner, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont travaillé ensemble sur Les Petits mouchoirs et Nous finirons ensemble ainsi que Rock'n'Roll. Et ça ne semble pas près de s'arrêter !