Marion Cotillard scintillante en robe bustier ou chic tout en violet, festival de looks à Cannes !

Serait-ce la bonne année pour Marion Cotillard ? Multi récompensée dans tous les pays du monde, la comédienne française de 46 ans n'a plus qu'une ligne manquante à son palmarès : le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, qu'elle espère bien décrocher cette année avec Frère et Soeur, le film d'Arnaud Desplechin, présenté le 20 mai sur la Croisette.

Mais si la délibération des juges ne tombera que le week-end prochain, côté look, c'est déjà un 10/10 pour elle ! Après sa montée des marches dans une combinaison ultra-courte signée Chanel, elle avait en effet choisi une robe bustier et scintillante de la même marque de luxe pour le photocall ce samedi matin. Accordée à des bottines, elle lui convenait parfaitement et se mariait très bien avec le maquillage léger et les cheveux laissés au naturel.

Rayonnante, l'actrice était accompagnée pour l'événement de ses partenaires, notamment de Melvil Poupaud, qui joue son frère dans le film et qui était particulièrement classe dans un costume rayé, avec sa chemise ouverte. Patrick Timsit, Cosmina Stratan et Benjamin Siksou complètent le casting de ce film, qui s'annonce être un véritable événement. Arnaud Desplechin, réalisateur expérimenté, était bien sûr présent pour prendre la pause, lui aussi, devant les photographes.

Tous s'étaient déjà réunis la veille : après la projection du film, les acteurs avaient été invités à la soirée Magnum sur la Croisette. L'occasion pour l'interprète de La Môme de nous montrer une nouvelle fois son sens de la mode : l'actrice, toujours chez Chanel, s'était changée pour enfiler un ensemble violet composé d'une jupe longue et d'une chemise crop-top.

Une énième tenue qui montre bien que la mode est un sujet important pour Marion Cotillard. L'actrice, qui vient quasiment tous les ans sur la Croisette, impressionne souvent par ses looks. En 2021, sa robe argentée avait fait sensation pour la montée des marches du film Annette, tout comme ses lunettes papillons quelques jours plus tard lors du photocall de Bigger Than Us.

Mais c'est au cinéma qu'elle impressionne le plus : après Frère et Soeur, qui est déjà sorti dans tous les cinémas de France, elle sera prochainement à l'affiche du nouvel opus d'Astérix et Obélix, réalisé par Guillaume Canet, le père de ses deux enfants (Marcel, 11 ans et Louise, 5 ans). Elle rejoindra ensuite Kate Winslet pour Lee, un film sur un mannequin devenu correspondante de guerre.