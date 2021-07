Cannes 2021 : Marion Cotillard se démarque en salopette, apparition très stylée

Interviewée par Télérama, Flore Vasseur avait précédemment expliqué en quoi les jeunes générations trop souvent oubliées ont pourtant le pouvoir de tout changer à l'avenir. "Les jeunes vivent dans un monde qui n'est pas conçu pour eux. Ils sont sans cesse exclus des considérations politiques, de la gestion de la crise climatique à celle du Covid. Ce film raconte combien nous faisons erreur et permet à leurs idées, à leur énergie et à leur colère de se déployer." confiait-elle.

Pour sa réalisation, le film Bigger Than Us a bénéficié a reçu du soutien de près de 1200 donateurs. Pour sa sortie officielle, l'équipe du film et leurs partenaires ont décidé d'inviter 100 000 jeunes de 13 à 27 ans à le découvrir en avant-première à la rentrée. L'occasion de faire émerger de nouvelles vocations et engagements dans les salles obscures chez les jeunes générations.

Le 6 juillet dernier, Marion avait foulé le tapis rouge du palais des Festivals pour la promotion du film Annette, nouvelle oeuvre de Leos Carax, dans laquelle elle donne la réplique à Angèle et Adam Driver. Elle portait une robe longue scintillante et argentée signée Chanel.