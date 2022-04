Marion Cotillard : Casquette sur la tête et poing levé... L'actrice mobilisée lors d'une manifestation

Ce 9 avril dernier, à la veille du scrutin présidentiel, des personnalités étaient réunies lors de la grande manifestation "pour le futur" entre la place de la République et Bastille à Paris. La comédienne oscarisée et engagée Marion Cotillard a notamment été aperçue lors de ce grand rendez-vous créé à l'initiative d'organisations et collectifs écologistes, antiracistes, féministes et anti précarité.

83 événements étaient organisés samedi à Paris, Strasbourg, Lyon, Toulouse, à l'appel de plus de 300 associations, collectifs, syndicats ou mouvements locaux. Dans la capitale, une pléiade de stars se sont mobilisées. Elsa Wolinski (fille de Georges et Maryse Wolinski) et le réalisateur Cyril Dion (à qui on doit des projets en faveur de l'écologie comme Demain) ont notamment été vus avec Marion Cotillard. Avec ce dernier, la comédienne avait rencontré Emmanuel Macron en 2019 afin d'évoquer la question de l'écologie. C'est avec une casquette verte et grise et une pancarte "le futur s'écrit ensemble" que la star de 46 ans s'est affichée (voir diaporama ). L'interprète de La môme avait déjà participé à un mouvement social en 2020, contre le texte de loi "sécurité globale" aux côtés de son compagnon Guillaume Canet, JoeyStarr ou encore Alysson Paradis.

A Paris, 5.600 manifestants ont marché entre les places de la Bastille et de la République, selon la police, 35.000 selon les organisateurs. Une centaine de "Gilets jaunes" étaient partis en tête de cortège. "C'est un rassemblement inédit", avait déclaré Lorette Philippot, porte-parole des Amis de la Terre. "Si on n'a pas le droit de parler des candidats aujourd'hui, c'est aussi une opportunité pour parler de thèmes qui ont été oubliés pendant la campagne". En effet, la loi interdit depuis vendredi soir minuit toute propagande électorale. Le candidat écologique Yannick Jadot a défilé furtivement derrière un camion de son parti, EELV. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il est "passé rapidement et discrètement", selon son entourage. Ces marches, inédites et unitaires, auraient rassemblé au total 60.000 manifestants selon les organisateurs.